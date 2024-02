Catarino doa camisa do Brasil, do hexa no beach soccer, para museu da Fifa

O cria do Chapéu-Mangueira, comunidade do Leme, se mostrou surpreso com o feito. No total, ele fez três gols na competição.

Uau, eu não sabia! É uma grande honra para mim. É incrível fazer parte da história da seleção brasileira. Me pegou de surpresa [o feito]. Meu coração está batendo um pouco acelerado

Catarino, ao site da Fifa

Catarino também ultrapassou a marca de 100 jogos pela seleção nesta Copa do Mundo.

Estou muito feliz, honrado, é um sonho de criança. Nunca imaginei alcançar um número como esse representando a seleção. Agora é manter a concentração, não perder o foco e continuar nessa regularidade para poder seguir ajudando a seleção brasileira da melhor maneira possível

Catarino

Catarino é o terceiro artilheiro em Copa do Mundo Fifa de sua geração. Entre os artilheiros do Brasil nas Copas do Mundo, é o 12º.

O jogador será homenageado pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. O responsável por entregar a moção será o vereador Alexandre Beça.