Jornalista acusa mascote do Inter de importunação e faz B.O após Gre-Nal

Gisele contou ao UOL que recebeu um abraço e um beijo no rosto sem consentimento por parte do Saci, que ficou atrás de um dos gols do estádio — na mesma região de alguns repórteres de rádio.

Ela registrou um B.O após a partida dentro do estádio e disse que vai entrar com medida protetiva.

Classificação e jogos Gaúcho

O que diz a jornalista?

Início do problema. "Eu estava ali atrás do gol onde ficou a torcida do Grêmio. Acho que no 1° tempo, o mascote nem estava do meu lado, mas no 2° tempo, ficou onde a gente estava. Ele ficou perto de mim porque eu estava bem perto do gol. Ele sempre fica ali atrás, às vezes caminha, dança, enfim, mas ele estava bem perto de mim. Em um determinado momento, eu estava com meu celular na mão. Eu uso um microfone do canal que trabalho que tem o logo do canal — que é azul, preto e branco, cores do Grêmio. Estava tranquila e sem fazer qualquer tipo de manifestação porque somos bem orientados."

Aproximação. "Em um primeiro momento, no meio do jogo, ele colocou a cabeça dele do lado da minha e ficou encostando para olhar meu celular e ver o que eu estava vendo. Eu estava sentada. Eu olhei para ele com a cara séria e ele saiu. Fiquei na minha. Depois, ele estava toda hora querendo chamar minha atenção de alguma forma. Teve uma hora que olhei para ele e ele fez gestos de colocar a mão no bolso, de deslizar com a mão no ar... eu não entendia, até porque nem estava concentrada nele, mas sim preocupada com o jogo. Eu não entendi. Nem sorri ou perguntei o que era, só ignorei."

Gol do Inter e contato físico. "Fiz um comentário com um colega que estava do meu lado. Falei: 'meu Deus, o mascote está me tirando do sério'. Neste momento, foi pênalti para o Inter. Quando houve isso, me deu um estalo para ficar longe. Até então, não tinha me incomodado a ponto de fazer um boletim de ocorrência, ele 'só' estava me importunando. Fui uns três metros para o lado esquerdo, na direção de outros repórteres. Fiquei a uns três metros de distância do mascote. Quando sai um gol do Inter, geralmente ele comemora com a torcida dele, mas ele não foi, ele começou a comemorar perto de mim. Quando ele viu que não olhei para ele — porque estava olhando para o campo e, portanto, de lado para ele —, ele simplesmente me abraçou."