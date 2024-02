'Itaquera não é mais uma fortaleza', diz Juca após derrota do Corinthians

Arnaldo: 'É impossível imaginar o São Paulo melhor com Carpini do que com Dorival'

Arnaldo Ribeiro analisou que o Thiago Carpini largou bem no São Paulo, mas não está sabendo usar o crédito que ganhou. Ele criticou as escolhas do treinador no quarto jogo seguido sem vitória do Tricolor e afirmou que, no momento, o time de Carpini não se compara ao de Dorival Jr.

Mauro Cezar: Flamengo está equilibrado e a tendência é ser muito competitivo

Mauro Cezar Pereira analisou a vitória do Flamengo no clássico contra o Fluminense e disse que a tendência é o time de Tite ser muito competitivo na temporada. Ele chamou atenção ao equilíbrio da equipe, que só tomou um gol no Carioca (com a categoria de base) e tem média de dois gols por partida.