Fortaleza: Médico diz que jogadores somam mais de 1.200 lesões após ataque

Atentado contra ônibus do Fortaleza deixou mais de 1.200 lesões físicas nos atletas, segundo disse o Diretor do Departamento de Performance do clube, Cláudio Maurício.

O que aconteceu

"Nós estamos falando de seis atletas periciados. Dos seis, eu acompanhei pelo menos 1.200 lesões nesses atletas. A natureza das lesões fala por si só. Temos lesões contusas, perfurantes, queimaduras de segundo grau, lesões com deformidade definitiva. Temos lesões que não vão se apagar mais, que são cicatrizes definitivas", falou em entrevista ao Fantástico.