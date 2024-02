Arnaldo: 'Impossível imaginar o SPFC melhor com Carpini do que com Dorival'

O comentarista Arnaldo Ribeiro analisou no Posse de Bola que o Thiago Carpini largou bem no São Paulo, mas não está sabendo usar o crédito que ganhou. Ele criticou as escolhas do treinador no quarto jogo seguido sem vitória do Tricolor e afirmou que, no momento, o time de Carpini não se compara ao de Dorival Jr.

'São Paulo melhor com Carpini do que com Dorival é impossível': "O Carpini teve uma boa largada, Supercopa, vitória em Itaquera, o peso dos clássicos contra Corinthians e Palmeiras, então Carpini teve uma semana encantada — quebrou o tabu contra o Corinthians e ganhou do Palmeiras nos pênaltis em Belo Horizonte. Agora, imaginar que o São Paulo seria melhor com Carpini do que com Dorival é uma falácia, é impossível. O técnico do São Paulo ainda é um técnico em formação e está visivelmente pressionado, até por ele mesmo. A cada partida que o time não vence, ele mostra mais indecisão nas sua convicções, atitudes, escalações, nas suas substituições ou não, porque ele nunca troca os cinco jogadores, o que é peculiar no futebol atual, é muito raro isso, ele não faz cinco substituições nem por decreto".

'Carpini largou bem, ganhou crédito e não está sabendo usar': "Vocês não duvidem que o James Rodríguez vai começar o jogo contra a Inter de Limeira em Brasília, e para colocar o James, tem que mudar o time todo. Nessa da tentativa e erro, agente vai compreendendo melhor as características do treinador, que terá problemas e desafios como lidar com as estrelas, vai sobrar alguém do meio para frente, ontem sobrou o Luciano, de achar o melhor sistema para atuar com esse grupo de jogadores, a questão da defesa que era uma marca do Carpini no Água Santa e no Juventude, o São Paulo é um time que se expõe demais, toma gol de bola parada, não tem a baliza zero e não tem efetividade no ataque, está bem confuso. O São Paulo tem bons jogadores para essa temporada, só, e largou bem com um crédito que o treinador não está sabendo usar ao seu favor".