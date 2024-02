Aplausos em derrota do Corinthians indicam aliança entre torcida e António

Estamos frustrados pelo resultado. Um clube como o Corinthians tem que ganhar constantemente, mas há uma coisa que eles fizeram e que retrata muito do que é o corintiano. Os jogadores deram tudo, se entregaram de corpo e alma nesta causa, e nisso eles estão parabéns. Quero agradecer a eles pelo apoio do início ao fim. Independentemente do resultado, eles fizeram o juízo final de que os jogadores deram tudo de si em campo

António Oliveira

O volante Raniele também agradeceu os aplausos recebidos na saída de campo, mas pontuou que ainda não está "entregando o suficiente" dentro de campo.

Mostra que eles entendem que a gente está se entregando. É agradecer aos torcedoresm que até o último lance estava apoiando. Apesar dos aplausos, estamos devendo e precisamos vencer os jogos. A gente está se entregando, mas não o suficiente.

Raniele

O próximo compromisso dos alvinegros será em casa, contra o Santo André, no sábado (2), às 16h (de Brasília). Depois, a equipe de Itaquera encara o Água Santa no Distrital de Inamar, no dia 10 de março, na última rodada do Paulista.