Corinthians: António valoriza torcida e entrega dos jogadores após derrota

Críticas ao árbitro: "Preciso também dizer — mas em nenhum momento vou me 'escudar' no árbitro, apesar de achar que é um tipo de árbitro que não gosta do jogo. Ele deixou o jogo correr com muitas paragens, porque é preferível para ele que o jogo fique parado, para ele não ter que decidir e decidir mal. Estou dando um perfil do árbitro que já conhecíamos. O gol aconteceu após uma situação que não foi falta."

Yuri Alberto: "Todos os jogadores que jogaram estão 100%. Se estiverem 99.9%, ficam em casa porque não conseguem vir ajudar. A decisão de incluir o Yuri foi porque ele estava clinicamente apto para nos para nos ajudar."

