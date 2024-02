Novo dono do Manchester United já tem substituto para Casemiro, diz site

Imagem: Alex Dodd - CameraSport via Getty Images

O novo coproprietário do Manchester United, Sir Jim Ratcliffe tem o meio-campista do Luton Town, Ross Barkley, como principal opção para substituir o brasileiro Casemiro ao final da temporada. A informação é do jornal Metro, da Inglaterra.

O que aconteceu

Ratcliffe concluiu na última semana oficialmente sua aquisição de 27,7% do United. O bilionário deixou claro que o time precisa de melhorias e redução salarial de algumas estrelas antes da próxima janela de transferências.