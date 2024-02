Internacional x Grêmio: Onde assistir ao jogo do Campeonato Gaúcho

Depois de um começo vacilante, o Inter engrenou cinco vitórias seguidas. Com a boa sequência, o Colorado assumiu a liderança e abriu vantagem.

Classificação e jogos Gaúcho

O Grêmio está invicto há oito jogos. Depois de perder na estreia, o time tricolor venceu seis jogos e empatou duas vezes.

Este é o Gre-Nal número 441. O Inter leva vantagem no retrospecto, com 161 vitórias contra 141 do maior rival, além de 138 empates.

Internacional x Grêmio - 10ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data: 25 de fevereiro de 2024, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)