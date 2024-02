Fluminense sucumbe a bombardeio da LDU no finzinho e larga atrás na Recopa

O Fluminense sofreu com a altitude de Quito e foi derrotado no jogo de ida da Recopa, contra a LDU, por 1 a 0. O gol foi de Arce, aos 47 minutos do segundo tempo, após checagem do VAR.

As dificuldades físicas do Fluminense ficaram claras em decorrência dos 2.850 metros acima do nível do mar.

Marcelo gera um certo alerta, porque saiu machucado, ainda aos 12 minutos do primeiro tempo.