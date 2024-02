Com Ana Castela, Série C pode ter 'Super Bowl' sertanejo no interior do PR

Esses shows acontecerão do lado de fora do estádio e provavelmente terão acesso livre para os torcedores. Ou seja, funcionarão como uma espécie de "esquenta" para a partida de futebol.

A proposta da AgroPlay é que todos os jogos do clube como mandante durante a disputa da Série C contem com algum pequeno show de artistas agenciados pelo escritório. A empresa é desde o começo do ano a patrocinadora máster do Londrina.

Nossa contrapartida [no contrato com o clube paranaense] é a parte do entretenimento. Futebol não é só o pessoal ir ao estádio, o jogo acabou e vai embora. Há outras coisas que fazem as pessoas irem a uma partida Chico Silva, diretor executivo da AgroPlay

Temos esse projeto chamado matchday. Isso funciona muito nos Estados Unidos. A família vai ao redor do estádio e ficar por lá duas ou três horas antes do jogo. Aí tem churrasco, bebida, playground para as crianças. É o que queremos fazer aqui em Londrina. A ideia é trazer as famílias de volta ao estádio. O futebol é a essência do negócio, mas o combustível pode ser outro, o entretenimento

Sertanejo e futebol

O contrato de patrocínio da AgroPlay com o Londrina é parte de um fenômeno maior: o da aproximação da música sertaneja, a mais ouvida do país, com o universo do futebol.