América-MG x Atlético-MG: onde assistir ao jogo do Campeonato Mineiro

América-MG e Atlético-MG se enfrentam hoje (24), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha o jogo em tempo real.

O América-MG tem a melhor campanha geral da competição. A equipe é a primeira colocada do Grupo C, com 14 pontos, e ainda está invicta - são quatro vitórias e dois empates.