'Torcedores do Gabigol, não do Flamengo', diz Mauro Cezar sobre vaiar Pedro

Mauro Cezar Pereira detonou no Posse de Bola a parcela da torcida do Flamengo que vaiou Pedro quando ele foi substituído por Gabigol no Maracanã. Para o colunista do UOL, esses torcedores torcem mais para Gabriel Barbosa do que para o clube e não enxergam que, hoje, Pedro joga mais e é o titular com merecimento.

'São torcedores do Gabigol, não do Flamengo': "A vaia partiu de um grupo de torcedores que eu qualificaria como torcedores do Gabriel Barbosa, não do Flamengo em primeiro lugar, são torcedores do jogador. E aí o Pedro tem a culpa, entre aspas, de hoje ser um jogador melhor e mais eficiente que o Gabriel. Fez uma partida ruim, perdeu gols, perdeu pênalti, bateu mal, acho até que foi displicente, sim, como o Gabriel foi contra o Vasco, não se bate pênalti daquela maneira, para bater pênalti com pulinho e tudo você tem que ser muito bom nesse negócio, e o Pedro não é um bom batedor. O que incomoda essa ala da torcida é o fato de o Pedro simplesmente ser titular".

'Pedro é o brasileiro que mais fez gol em 2023': "Como é que você vai rebater, quando você pega os números de 2022 para cá e vê que o Gabriel fez 51 gols e o Pedro fez 70? Que o Gabriel jogou 128 jogos e o Pedro, 126? Ou seja, o Gabriel jogou mais. Como titular, o Gabriel fez 102 jogos e o Pedro fez 88, 14 jogos a menos. O Pedro faz um gol a cada quatro finalizações e o Gabriel precisa de sete chutes para fazer um gol? E por aí vai, os números são todos favoráveis ao Pedro. De 2023 para cá, os números ficam ainda piores para o Gabriel, porque ano passado foi péssimo, os números são piores ainda, e o Pedro é o brasileiro que mais marcou em 2023, de todos os jogadores brasileiros pelo mundo".