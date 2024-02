Times brasileiros gastaram o triplo dos argentinos no mercado de janeiro

A disparidade de receitas também é exorbitante: brasileiros arrecadaram R$ 1,2 bilhão; argentinos somaram R$ 539 milhões. Os números levam em conta dados oficiais da Fifa.

Segundo Mattos, a principal diferença entre os valores não está nas vendas ao mercado estrangeiro, mas em outras receitas, como venda dos direitos de TV. Via de regra, os clubes brasileiros arrecadam mais com a negociação de seus direitos de transmissão e têm fontes mais variadas de receita (a exemplo dos planos de sócio-torcedor e das arrecadações recordes alcançadas em 2023 com bilheteria).

Brasil x Argentina: Gasto e receita com transferências em 2023

Mattos também trouxe os valores de gasto e receita com transferências de jogadores dos clubes dos dois países no ano passado (confira abaixo). Em 2023, o montante arrecadado pelos argentinos com venda de atletas foi semelhante, mas os brasileiros investiram muito mais — reflexo da maior capacidade financeira dos times do Brasil na atualidade.

Clubes brasileiros (2023)