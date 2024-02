Filho de Lula ressurge no futebol: 'ouvi desculpas por voto em Bolsonaro'

Nunca teve influência direta do meu pai. Agora, se as pessoas me contrataram por eu ser filho de quem eu sou, eu não tenho o que fazer. Eu vou, trabalho, mostro meu trabalho, você não vai conhecer uma pessoa que trabalhou comigo que possa reclamar de eu não trabalhar.

São Paulo: "O meu padrinho (de batismo, Roberto Teixeira) é sócio do clube Paulista e tinha alguns diretores do São Paulo na época que eram também sócios lá que eram amigos dele, de conviver no clube. E ele conseguiu essa vaga de estágio pra mim em Cotia. Eu fui pra lá e só num segundo momento souberam que eu era filho de quem eu era."

Palmeiras: "Todo mundo fala: 'você só foi pro Palmeiras, o Luxemburgo só te chamou porque você é filho do Lula'. Quem me apresentou ao Luxemburgo foi um cabeleireiro. Eu que o apresentei pro meu pai depois. O Vanderlei Nunes (cabeleireiro) me apresentou e falou 'o menino tá lá no São Paulo, trabalha pra caramba, ganharam tudo no sub-15, você não quer chamar ele'?"

Corinthians: "Quem me chamou foi o Mano Menezes porque esse mesmo cabeleireiro também cortava o cabelo do dele e falou 'olha, o menino quer continuar trabalhando em São Paulo, você consegue dar uma força pra ele?'", diz, ao ser questionado se a ida ao Corinthians não teve ligação com a amizade entre Lula e Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians.

Santos: "Luxemburgo me chamou. Trabalhei com Neymar. Na época era um bom profissional. Claro que já tinha uma mídia em volta, todo mundo idolatrava o menino, então ele tinha uma soberba dele ali, mas nunca faltou com o respeito, nunca deixou de treinar, nunca deixou de fazer nada. O Vanderlei ficava, depois do treino, uma hora a mais com ele. Aí o Santos foi campeão, sem o Vanderlei, e na festa ele faz uma música contra o Vanderlei. O cara que esticou a mão para ele. Aí você vê o caráter da pessoa". Nota da redação: o episódio é de 2010. Em entrevistas posteriores, Neymar reconheceu que Luxemburgo foi importante em sua carreira.