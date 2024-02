Castelão e estádios de Pernambuco adotarão medidas para aumentar segurança

A Arena Castelão e estádios de Pernambuco vão adotar medidas para aumentar a segurança durante jogos de futebol. As iniciativas surgem após o atentado ao ônibus do Fortaleza na última quarta-feira.

O que aconteceu

O Governo do Estado do Ceará, já em conversas adiantadas com o governo federal, estuda a implantação do Projeto "Estádio Seguro", que é um acordo de cooperação entre Ministério da Justiça, Ministério do Esporte e CBF desde outubro do ano passado.