Romero diz que empate contra o Palmeiras impulsionou Corinthians por vaga

Ele celebrou sua fase goleadora e exaltou o momento de reação do clube. Após amargar cinco derrotas seguidas, o Alvinegro paulista se encaixou sob o comando de António Oliveira e está invicto com o novo treinador, vindo de três vitórias e de um empate.

O camisa 11 citou que o empate arrancado no Dérbi aumentou a confiança do Corinthians. O Palmeiras ia vencendo por 2 a 0 até os 42 minutos do segundo tempo, mas levou o empate do rival com dois jogadores a menos.

Feliz pelo momento, pela minha fase e do time também. A gente consegue uma sequência positiva, outro dia empatamos no clássico na última hora, serviu para dar mais confiança. Hoje a gente demonstra que está bem concentrado no objetivo de ganhar tudo esse ano ainda. Começamos mal, mas vamos fazer de tudo para reverter e conquistar alguma coisa. Romero, ao Amazon Prime Video