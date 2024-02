Daniel Alves pode deixar prisão em menos de dois anos; entenda cenários

Daniel Alves pode sair da prisão antes dos quatro anos e seis meses previstos em sua condenação por estupro.

O que aconteceu

Daniel Alves pode começar a sair da cadeia no fim do ano que vem. Ele já cumpriu 13 meses de pena, e existem outros fatores que podem reduzir a detenção. Com mais da metade da pena cumprida, ele pode começar a deixar a cadeia e voltar para dormir - o que equivale a um regime semiaberto.