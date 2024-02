António distribui sorrisos e exalta coletivo em boa fase do Corinthians

Consolidação do trabalho: "Independentemente de quem joga, todos treinam dentro dos comportamentos defensivos e ofensivos que quero. É através do treino e repetição que conseguimos consolidar, de jogos também, rotina, perceber espaços que conseguem mais explorar".

Reação no clássico: "No último jogo, contra o Palmeiras, eram três anos juntos de um lado, contra quatro treinos do outro. Muito feliz pelo que os jogadores têm feito nessas duas semanas, qualidade que o elenco tem, confio muito".

Obrigação: "Tem que ganhar em qualquer contexto, é uma obrigação, nem que seja sobre nós próprios. Mais que jogar bem é ganhar, mas se jogarmos bem, estaremos mais perto de ganhar. O que estou a pensar agora é na recuperação dos jogadores, no treino de amanhã e em analisar o próximo adversário, definir estratégia e, no domingo, fazer o nosso inferno para conquistar os três pontos".

Torcida no Paraná: "Clube grande é assim, felizmente. Nasci em família de quem também vivenciou isso. Em qualquer parte que vamos, do país, há corintianos por todo o lado. É força, vitalidade de um clube enorme, que vive do passado, do presente e quer cada vez mais consolidar no futuro com conquistas. Fiquei extremamente feliz por ver estádio cheio, completo. Sentir carinho dessa torcida maravilhosa. Como nós, em campo, nunca desistem".

Situação de Yuri Alberto: "Yuri é como nós dentro do processo, treino a treino. Estaremos no CT, vai ser reavaliado, vivendo um dia de cada vez para perceber quando pode voltar. Pode jogar Romero, Yuri, Pedro Henrique se eu quiser eventualmente. Isso é para valorizar ainda mais a qualidade do elenco. Independentemente de quem joga, tem tido rendimento, estou extremamente satisfeito. Quer com Yuri, com Romero e outro Romero da vida, perceber quem vai estar".