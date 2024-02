Condenação de Daniel Alves por estupro repercute pelo mundo

A notícia saiu em países como Espanha, Portugal, Inglaterra, Alemanha, França e Itália. Os principais veículos destas nações deram destaque para Daniel, como Marca, As, Mundo Deportivo, A Bola, The Sun, Daily Mail, Bild, L'Équipe, Le Parisien e La Gazzetta dello Sport.

Daniel Alves fez a maior parte de sua carreira atuando por clubes europeus. Sua passagem mais vitoriosa foi pelo Barcelona, mas defendeu equipes como PSG e Juventus.

Alves tem uma carreira vitoriosa no futebol, com 42 títulos. Com a seleção brasileira, ele conquistou duas Copas América, duas Copas das Confederações e um ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio-2020.

Confira algumas manchetes

Condenação de Daniel Alves é capa da Gazzetta dello Sport Imagem: Reprodução