Onde vai passar Cruzeiro x Souza? Como assistir ao vivo com imagens

O Cruzeiro visita o Sousa hoje (21), às 19h15 (de Brasília), no Marizão, pela primeira rodada da Copa do Brasil.

Sportv e Premiere transmitem o jogo ao vivo.

O Cruzeiro vem de uma vitória por 3 a 1 contra o Democrata no Campeonato Mineiro. Maior campeão da Copa do Brasil com seis conquistas, a Raposa se classifica com um empate.