Hernan: Lamela não interessa, mas São Paulo estuda oferta por André Silva

O São Paulo descartou a possibilidade da contratação do argentino Erick Lamela, do Sevilla, mas estuda fazer uma oferta para o atacante brasileiro André Silva, do Vitória de Guimarães, de Portugal. A informação foi trazida pelo colunista André Hernan no De Primeira.

Hernan negou que o Tricolor cogite contratar Lamela para a vaga de James Rodríguez. O jogador está em fim de contrato no time espanhol, mas não faz parte dos planos da diretoria são-paulina, ele apurou.