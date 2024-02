Flamengo x Boavista vai passar na Band? Saiba onde assistir ao vivo

O Flamengo mede forças com o Boavista hoje (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.

A transmissão ao vivo da partida será na Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Goat (YouTube).

Invicto, o Flamengo é o segundo colocado com 18 pontos e pode garantir a vaga na semifinal do Estadual em caso de vitória.