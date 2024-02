Flamengo: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

O Flamengo enfrenta o Boavista hoje (20) em jogo pela nona rodada do Campeonato Carioca. O UOL lista motivos para confiar - ou desconfiar - da vitória do time de Tite às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Motivos para acreditar

Bom momento: o Flamengo está invicto na temporada de 2024 e ainda não sofreu gols no Campeonato Carioca com Tite no comando. O time tem ido bem contra os pequenos.

Histórico: o Fla só perdeu para o Boavista uma vez em 21 jogos. Nos últimos 10 encontros, foram nove vitórias e um empate.