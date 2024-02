Lateral assusta repórter da CazéTV ao se revoltar com substituição; assista

O lateral, no entanto, deu um tapa no assento e acabou assustando o repórter João Barretto, da CazéTV, que estava sentado a poucos metros do local. O atleta também arremessou um copo de água no chão.

O jornalista foi pego de surpresa com o momento e, por pouco, não acabou deixando seu celular cair. "Falar para vocês que quase escapou uma franga em rede nacional aqui, hein, turma...", escreveu ele em seu Twitter ao brincar com o susto.

Vitor Ricardo acompanhou do banco a vitória do São Bernardo: Hélder, já na casa dos 45 minutos, cabeceou para o fundo do gol do Santo André e garantiu a vitória dos donos da casa.

