O que Juan fazia no Flamengo e como será aproveitado na seleção

Juan era o único membro do clube que assistia aos treinos de Jorge Jesus por completo. O treinador não gostava de exibir seus métodos para além dos próprios comandados. Mesmo membros do conselho do futebol tinham restrições. Juan era exceção.

Ao longo do tempo, o ex-zagueiro passou a anotar e registrar o que via em campo. Quando a comissão técnica mudou, ele apresentava aos treinadores o que era feito para ver se o novo comandante incorporaria algo desse "legado".

Mas os técnicos substitutos, segundo o UOL apurou, quiseram exercer um trabalho mais autoral e não deram muita bola para estabelecer a continuidade.

Juan tinha liberdade para falar aos treinadores sobre as experiências com jogadores em períodos anteriores no time principal ou na base. Se determinado nome funcionou ou não em uma determinada função em campo, como era o comportamento dele e o que se via quando ele estava no sub-20, por exemplo.

Ao longo dos anos, o grau de integração entre Juan e as comissões técnicas variou de acordo com a nacionalidade. Os brasileiros conseguiram trazê-lo mais para perto - foi assim ultimamente com Tite, por exemplo. Com os estrangeiros, até por não fazer parte da comissão original que vinha do exterior, o grau de entrosamento era menor.

Juan tinha abertura não só pelos poderes dados pela diretoria, mas porque os técnicos não viam nele um concorrente. Logo, abrir as estratégias para Juan não significaria tomar "bola nas costas" em um futuro próximo.