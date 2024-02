Felipão se irrita com torcedores que pediram mudança no time; veja

O técnico Luiz Felipe Scolari se desentendeu com alguns torcedores do Atlético-MG na chegada do clube em Belo Horizonte, no último sábado (17), após a vitória por 2 a 0 sobre o Itabirito fora de casa.

Torcedores pedem Alisson Santana como titular no #Galo e técnico Felipão xinga atleticanos.



🎥 Reprodução/Whatsapp pic.twitter.com/guHGjdFiA7 -- Beto Guerra (@oBetoGuerra) February 19, 2024

O que aconteceu

Alguns torcedores pediram mais espaço para Alisson Santana, joia do clube. "Alisson, você está matando a pau, tem que pedir para o treinador para ser titular. Felipão, ele tem que ser titular", disse um deles.

Ao ouvir o pedido, Felipão dirigiu algumas palavras ao grupo de torcedores. O semblante do técnico deixou clara sua irritação enquanto ele subia no ônibus do clube.