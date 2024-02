Casão diz que Weverton falhou: 'Goleiro não tem que achar, tem que pegar'

O colunista Walter Casagrande explicou no Fim de Papo por que Weverton falhou no gol de empate do Corinthians contra o Palmeiras, na opinião dele. Para Casão, o goleiro tentou dar um "golpe de vista" na bola, mas acabou se dando mal. Ele aproveitou para compartilhar uma lição dos tempos de jogador.

O Weverton colaborou totalmente. Eu trabalhei com diversos treinadores e vários deles eu ouvi falar em treinos e também em falha de jogo. Eles falavam assim para o goleiro: 'goleiro não tem que achar nada, tem que pegar a bola e pronto'. A bola está na sua mão, você pega. Você não tem que achar que ela vai para fora, que ela vai na trave, não tem que achar nada. Se ela está na sua mão, você vai lá e pega, espalma, faz qualquer coisa, mas você tem que ir na bola, já que você está na bola. Casagrande

'Entrada do Murilo no Yuri Alberto era para expulsão', afirma Casão

Casagrande analisou que o zagueiro Murilo deveria ter sido expulso pela entrada que fraturou a costela de Yuri Alberto. Casão comparou o lance com a entrada de Zuñiga em Neymar que tirou o craque brasileiro da Copa de 2014.