Carpini pode contar com retornos importantes em semana livre no São Paulo

Com a semana livre no São Paulo, o técnico Thiago Carpini pode contar com o retorno de jogadores importantes que desfalcaram o time nos últimos jogos. O próximo jogo do Tricolor é contra o Guarani, no domingo (25), no Brinco de Ouro.

Quem pode voltar?

Carpini conta com o retorno de três peças-chaves do seu time titular: Igor Vinícius, Wellington Rato e Lucas. O treinador se queixou do excesso de lesões no São Paulo e responsabilizou o início desgastante de temporada. Além da Supercopa do Brasil vencida contra o Palmeiras, o Tricolor já disputou clássicos contra Corinthians e Santos.

Lucas não joga desde o clássico contra o Corinthians, quando sentiu lesão na coxa esquerda. Desde que ele saiu do time, o Tricolor tem tido dificuldade no setor de criação, principalmente pelo meio.