Contra o Liverpool-URU, Marcos Rocha pode completar 300 jogos pelo Palmeiras

O experiente lateral direito Marcos Rocha pode atingir importante marca com a camisa do Palmeiras. Caso dispute o duelo desta quinta-feira, contra o Liverpool-URU, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, o jogador alcançará a marca de 300 jogos pelo Verdão.

No duelo contra os uruguaios, pela segunda rodada, Rocha se isolou como jogador com mais participações consecutivas no torneio continental. O camisa 2 do Verdão soma 12 disputas seguidas, incluindo seu período no Atlético-MG (de 2013 a 2017) e no Palmeiras (desde 2018).

Marcos Rocha está no Palmeiras desde 2018, soma 299 jogos, soma nove gols e 33 assistências. Neste período, ele conquistou 12 títulos, se tornando um dos jogadores com mais taças na história do clube. São três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).