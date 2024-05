Em meio a desfalques, Biro volta a ganhar chance como titular do Corinthians após quase dois meses

O meio-campista Guilherme Biro voltou a ganhar oportunidades no Corinthians. Na última terça-feira, ele foi titular do time na vitória sobre Nacional-PAR, no Paraguai, pela Sul-Americana.

Biro teve atuação discreta no Defensores del Chaco. Ele ganhou espaço em meio a alta quantidade de desfalques por lesão e outros motivos no setor de meio-campo.

O titular da posição, Rodrigo Garro, foi liberado da partida para acompanhar o nascimento de seu filho no Brasil. Já a outra opção para o setor, Igor Coronado, estava com um incômodo muscular e voltou a ser relacionado justamente no Paraguai, portanto, estava sem ritmo.