São Paulo e Botafogo vencem e Brasil pode quebrar tabu na Libertadores

Mas as vitórias do Botafogo e São Paulo, de virada, permitem imaginar as classifições de todos os representantes brasileiros para as oitavas de final, o que não acontece desde 2015.

Todo ano alguém é eliminado. O Corinthians no ano passado, Bragantino e América em 2022, Santos em 2021, São Paulo em 2020, Atlético Mineiro em 2019, Vasco em 2018, Flamengo e Chapecoense em 2017 e Palmeiras em 2016.

Há nove anos, quando todos os brasileiros avançaram, só havia cinco representantes: Corinthians, São Paulo, Atlético, Internacional e Cruzeiro. Ou seja, desde que a Libertadores passou a ser disputada no ano todo, nunca o Brasil colocou todos os representantes da fase de grupos nas oitavas de final. Neste ano, já foi eliminado o Bragantino, mas na terceira fase, antes dos grupos.

Estão ameaçados ainda Flamengo e Grêmio, eliminados se a fase terminasse hoje. Mas há chance concreta de todos avançarem. ,