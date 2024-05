Corinthians dá prioridade ao Brasileirão e conta com retornos para jogo no Maracanã

O meia Rodrigo Garro, liberado do último jogo para acompanhar o nascimento de seu filho, no Brasil, fica disponível de volta. Ele já voltou a trabalhar com os companheiros no CT Dr. Joaquim Grava. Já o zagueiro Raul Gustavo, baixa no Paraguai por suspensão, também pode voltar a ser relacionado.

Há também a expectativa de que o volante Fausto Vera fique à disposição de António. Ele está se recuperando de um incômodo na posterior da coxa esquerda, mas já realiza parte das atividades com o elenco.

Em contrapartida, o lateral Matheuzinho, com uma entorse no tornozelo direito, é dúvida. A tendência é que ele seja desfalque no Rio de Janeiro, assim como os outros lesionados Palacios, Pedro Henrique e Maycon.

O volante Raniele também trata de um trauma no tornozelo esquerdo, mas ele já desfalcaria o time de qualquer jeito em virtude de uma suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos.

Embora o Corinthians tenha sofrido com a dura sequência de jogos, António Oliveira não gosta de falar em preservar jogadores.