Mastriani, do Athletico-PR, é o líder de participações em gols no Brasil em 2024

? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 9, 2024

Na atual temporada, Mastriani tem 21 jogos disputados, 16 gols e quatro assistências. Com cinco tentos, o uruguaio é o artilheiro da Sul-Americana ao lado de Juan Martín Lucero, do Fortaleza. Contra o Zuliano, o atacante voltou a marcar após seis jogos, desde o dia 14 de abril, quando fez um gol na goleada por 4 a 0 do Athletico contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro.

Com 16 gols marcados, Mastriani também é o jogador com mais gols no futebol brasileiro em 2024. O uruguaio começou o ano na equipe do América-MG, mas até em função do rebaixamento do Coelho para a Série B, se transferiu para o Furacão.

Com a vitória por 5 a 1 nesta quarta, o Athletico lidera o Grupo E da Copa Sul-Americana com 100% de aproveitamento: quatro jogos e quatro vitórias. O clube paranaense tem cinco pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, o Sportivo Ameliano. Para confirmar a classificação às oitavas de final, o Furacão precisa vencer mais um de seus dois jogos restantes.

O próximo jogo do Athletico é neste domingo (12) contra o Palmeiras, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.