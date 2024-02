Palmeiras x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão

O Corinthians começou muito mal a competição, mas desde a chegada do técnico António Oliveira se recuperou. O Alvinegro vem de duas vitórias: 2 a 0 contra a Portuguesa e 4 a 1 contra o Botafogo-SP.

Classificação e jogos Paulista

O Palmeiras lidera o Grupo B com 17 pontos, com um jogo a menos que os demais rivais. Ponte Preta (12), Água Santa (11) e Guarani (5) completam o grupo.

Já o Alvinegro é o 4º colocado do Grupo C com 9 pontos — neste momento a equipe está fora da zona de classificação para a próxima fase. O Red Bull Bragantino é o líder com 14, a Inter de Limeira está em 2º com 13 e o Mirassol o 3º com 11.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Ríos (Rony) e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López.

Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Caetano; Raniele, Maycon (Fausto Vera) e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.