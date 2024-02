Abel Ferreira fala de técnicos portugueses e projeta Derby: "Muita coisa em jogo"

O Palmeiras terá como próximo adversário no Paulistão o Corinthians, pela nona rodada do Campeonato Paulista. à beira do gramado, estarão dois portugueses: de um lado, Abel Ferreira, e do outro, António Oliveira. Após a vitória contra o São Bernardo, o técnico do Verdão evitou traçar uma rivalidade com seu compatriota e colocou o foco no jogo em si.

"É um jogo importante, um derby, jogo que está muita coisa em jogo. Vamos olhar para os jogadores que temos, preparar a equipe, mesmo que tenhamos um dia a menos que o adversário para se preparar e jogar. É um Palmeiras x Corinthians, não tem treinador A, B ou C. Os treinadores portugueses se respeitam muito. Estou aqui hoje porque anos atrás teve outro treinador português que se aventurou pela Europa e abriu porta para outros. Teve outro que atravessou o Atlântico numa altura em que ninguém queria vir para o Brasil, e falou maravilhas, que foi o Jorge Jesus, e abriu portas para mim, por exemplo. Depois, atrás de mim vieram outros. A competência dos treinadores e jogadores não têm nacionalidades. Não temos tempo para estudar os treinadores e sim para estudar as equipes. A partir de hoje vamos nos dedicar ao estudo do Corinthians com novo treinador e perceber como vamos reparar a equipe para chegar domingo e jogar como sempre fazemos, o início ao fim para ganhar o jogo", declarou o treinador.

Este será o 12° Derby de Abel Ferreira no comando do Verdão. Desde sua chegada, em outubro de 2020, Palmeiras x Corinthians se enfrentaram em 11 oportunidades. Para a equipe palmeirense, são seis vitórias, quatro empates e uma derrota. Do outro lado, António Oliveira viverá sua primeira experiência neste clássico.