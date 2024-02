Almeidismo: técnico sensação do Mineiro tem mestrado e foi do Corinthians

Tite, Abel Ferreira e Fernando Diniz iniciaram 2024 empilhando vitórias comandando Flamengo, Palmeiras e Fluminense, respectivamente, mas há um nome menos badalado que iniciou a temporada tão bem quanto os medalhões, mas em um clube menos badalado.

Almeidismo tá on!

Cauan de Almeida tem 35 anos e é técnico do América-MG desde o início do ano. Sob comando do paulista de São Bernardo do Campo, a equipe faz a melhor campanha do Campeonato Mineiro, desbancando até mesmo os dois rivais poderosos de Belo Horizonte: são cinco jogos, com quatro vitórias e um empate.

Os resultados não são nada modestos: entre as vitórias, estão duas goleadas (contra Pouso Alegre e Ipatinga) e um 2 a 0 atuando como visitante diante do Cruzeiro.