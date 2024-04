Arrascaeta chega ao oitavo jogo seguido sem participar de um gol do Flamengo

Neste domingo (28), o Flamengo foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 0 no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória. Este momento irregular do Mengão pode estar relacionado ao mau momento de De Arrascaeta no clube carioca. Contando a partida contra o Botafogo, o uruguaio chegou ao oitavo jogo seguido sem contribuir em um gol do Flamengo, algo que não acontecia há cinco meses. Os dados são do site Sofascore.

