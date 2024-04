O corintiano é mala, mas também é uma figura!

Fato que arrancou gargalhadas até mesmo no vestiário do Peixe, me confessou um dia Carlos Alberto Torres.

Os jogadores santistas, inclusive, estavam com medo de deixar o Paulo Machado de Carvalho.

Mas, diante da alegria dos corintianos, perceberam que o clima era dos melhores e deixaram o estádio em segurança e brincando com os coirmãos da capital.

Bem, e recentemente, como todos sabem, o Timão viveu um de seus piores na história do Brasileirão.

Foram três jogos sem marcar um gol sequer.

Mas o encontro com o Fluminense, ontem, colocou um ponto final na má fase corintiana.