Inter reclama de "pênalti claro" não marcado contra o Atlético-GO e pedirá explicação à CBF

O Internacional manifesta sua inconformidade diante dos erros cometidos pela arbitragem deste domingo, bem como pela ausência de protocolo aplicado pelo VAR. Dentre os lances, destaca-se o que ignorou, no segundo tempo da partida contra o Atlético-GO, um pênalti claro em cima de... pic.twitter.com/0OvG1aB234

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 29, 2024

Em entrevista coletiva após o jogo, Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, fez um forte desabafo sobre a arbitragem.

"É um assunto recorrente, difícil e ruim para o futebol brasileiro. Eu desafio todos vocês a olhar novamente o lance claríssimo de pênalti no Mercado, claríssimo! Pode canais nacionais e internacionais fazerem seus debates e eu desafio a dizer se não foi pênalti claro. Eu tinha dúvida se a bola estava em jogo, mas no plano aberto mostra claramente que estava. Temos ferramentas, o VAR, a árbitra estava a três ou quatro metros do lance, e esse lance passou batido. Um lance crucial", disse.

"É importante registrar isso. Estamos vendo muita coisa acontecer todos os dias e absolutamente nada é feito. Vocês viram nosso gol quantas vezes passou no telão? Vocês viram o lance do gol deles passar no telão? Eu não vi. Não teria que ter passado?", questionou.