Mineiro: América-MG mantém série invicta e bate Cruzeiro em jogo com golaço

O América-MG ignorou a pressão do Mineirão, venceu o Cruzeiro por 2 a 0 com direito a golaço e, além de tirar a invencibilidade do rival na temporada, disparou no topo do Grupo C do Campeonato Mineiro. Já na etapa final, Renato Marques protagonizou uma pintura, e Rodrigo Varanda fechou o placar.

O resultado deixa a equipe de Cauan de Almeida, que ainda não perdeu no ano, com 13 pontos e bem à frente do vice-líder Athletic, que soma 7 pontos — Patrocinense e Democrata fecham a chave.

Já o Cruzeiro estacionou nos 10 pontos e, apesar de ser líder do Grupo A, pode ser ultrapassado pelo Tombense na próxima rodada.