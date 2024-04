Na mira do Fluminense, Thiago Silva anuncia que deixará o Chelsea ao fim da temporada

Four years, countless memories.

A message from Thiago Silva... pic.twitter.com/f2YbB4GMXY

? Chelsea FC (@ChelseaFC) April 29, 2024

Pelo Chelsea, Thiago Silva entrou em campo em 151 oportunidades, tendo marcado nove gols. Além disso, conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Europa.

O zagueiro ainda não revelou seu futuro, mas o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, já revelou o interesse em repatriar o jogador. Além do clube carioca e do Chelsea, Thiago Silva conta com passagens por Juventude, Porto, Dínamo Moscou, Milan e Paris Saint-Germain.