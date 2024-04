Empresário confirma saída de Kjaer do Milan ao final da temporada

Nesta segunda-feira, o empresário de Simon Kjaer, Mikkel Beck, confirmou a saída do zagueiro do Milan ao final da temporada. O atleta dinamarquês tem contrato até o meio deste ano e não irá renovar com o clube italiano.

"Simon vai deixar os rossoneri. Não há polêmica, ambas as partes compartilham a escolha", disse em entrevista ao Bold.dk.

Apesar disso, o agente afirmou que o defensor se sente realizado por ter jogado no Milan.