O que falta para CBF anunciar Rodrigo Caetano como novo chefe de seleções

A CBF está cada vez mais perto de anunciar Rodrigo Caetano como novo coordenador de seleções. Detalhes que serão resolvidos entre hoje e os próximos dias são as pendências finais para que a contratação seja oficial.

O que acontece

Rodrigo Caetano é esperado no Rio hoje (16) e conversará presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para fechar os detalhes do anúncio. As bases contratuais do acordo já foram fechadas.

A CBF precisa avançar na reestruturação do setor de seleções antes da chegada oficial do novo chefe. E isso inclui as demissões de Ramon Menezes, técnico da sub-20, e Branco, coordenador da base.