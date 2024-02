Vasco vê bastidores agitados com indicação para Conselho da SAF

A segunda cadeira do Conselho de Administração da SAF está mexendo com os bastidores do Vasco.

O que aconteceu

O presidente Pedrinho ainda não bateu o martelo sobre o segundo nome. Uma das cadeiras é ocupada pelo próprio mandatário, e os outros três são indicados pela 777 Partners.

O nome do ex-candidato Julio Brant chegou a ser sugerido, mas a diretoria cogita Flavio Lopes, presidente da Comlurb. O assunto está gerando troca de farpas entre as partes.