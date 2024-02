Quais títulos faltam para o seu time ser 'campeão de tudo'? Veja lista

O São Paulo faturou a Supercopa do Brasil e tornou-se "campeão de tudo": o Tricolor faturou todas as competições que já disputou.

Outros times grandes estão perto de atingir o mesmo feito, mas levando em consideração apenas as competições que ainda existem: Corinthians, Flamengo, Grêmio e Inter — o último deles, inclusive, chegou a se gabar do status até a recriação da Supercopa, vencida no último fim de semana pelos paulistas.

O que falta para seu time "ganhar tudo"?*