Brasil não vê a cor da bola e é esmagado pela Venezuela no Pré-Olímpico

Escalada com um time de reservas, a seleção brasileira não viu a cor da bola e foi derrotada com muita facilidade por 3 a 1, hoje (1), pela Venezuela. Com o resultado, o time da casa garantiu a última vaga para o quadrangular final, se juntando a Brasil, Argentina e Paraguai. Os gols foram marcados por Segovia (2) e Rikelme (contra), para os venezuelanos, com Alexsander fazendo no fim o de honra dos brasileiros.

Endrick no 2º tempo. O técnico Ramon Menezes chegou a colocar Endrick, Marlon Gomes, Alexsander e Khellven na etapa final, mas mesmo assim não conseguiu uma reação.

Cortados do Pré-Olímpico. O zagueiro Michel, do Palmeiras, e o lateral esquerdo Kaiki Bruno, do Cruzeiro, foram cortados do Pré-Olímpico por conta de lesões na coxa direita. Eles não terão tempo hábil de se recuperar para o quadrangular final e anteciparão o retorno ao Brasil.