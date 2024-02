Time inglês tenta empréstimo de Yuri Alberto, do Corinthians, diz jornal

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, despertou interesse do Wolverhampton, da Inglaterra. A informação é do jornal Telegraph.

O que aconteceu

A intenção do clube é contratar o jogador até o final da temporada. Segundo a imprensa inglesa, as conversas já estão em andamento.

O técnico Gary O'Neil pediu para diretoria do Wolves um centroavante e gostou do nome de Yuri Alberto. Na Europa, o atleta já atuou pelo Zenit.