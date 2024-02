Liverpool x Chelsea: horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Liverpool e Chelsea se enfrentam hoje (31), em Anfield Road, às 17h15 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Inglês.

O duelo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL também acompanha a partida em tempo real.

O Liverpool só perdeu uma vez nesta Premier League e lidera a tabela com 48 pontos. A equipe de Jurgen Klopp tem a melhor defesa entre os participantes do torneio, com apenas 18 gols sofridos.