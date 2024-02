Santos sente falta de Giuliano, é salvo pela trave no fim e bate Água Santa

O Água Santa equilibrou a partida, mas viu o Peixe crescer de produção, insistir e marcar. Apesar de chutar pouco, o Santos encontrou um gol em bola parada, no cruzamento de Felipe Jonatan, Joaquim marcou pelo alto. Igor Henrique foi expulso por falta em Pituca aos 40 ao receber o segundo amarelo. Mesmo assim, o Água Santa assustou: Jael mandou uma bola na trave nos últimos minutos.

Classificação e jogos Paulista

O Peixe volta a campo no domingo para enfrentar o Guarani em casa, às 18h, pela quinta rodada da competição.

O Água Santa joga contra o Mirassol no sábado, no mesmo horário, no estádio Primeiro de Maio.

Com o resultado o Santos segue líder do grupo A, com nove pontos. O Água Santa se mantém em quarto no grupo B.

Jogo morno

O Santos dominou as principais chances no primeiro tempo e não teve trabalho com o Água Santa. As alterações de Carille deram certo e o treinador teve uma boa amostra de Hayner, que estreou como titular e atuou de forma segura. Aderlan foi poupado por opção. Otero e Cazares foram bem.